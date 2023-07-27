Вендел 27 июля встретится с руководством «Зенита», чтобы решить своё будущее — Mercado

Полузащитник «Зенита» Вендел сегодня, 27 июля, проведёт вместе с агентом встречу с руководством команды, чтобы определиться со своим будущим. Об этом сообщает Mercado da Bola.

По сведениям источника, ожидается, что соглашение между сторонами будет достигнуто до выходных, это позволит клубам вновь начать переговоры по переходу 25 летнего бразильского футболиста. «Зенит» по поводу трансфера Вендела общается с «Фламенго».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел будет готовиться к сезону вместе с командой, однако он по-прежнему ищет новый клуб, поэтому ожидать полузащитника в заявке команды не приходится. Вендел играет в России с октября 2020 года, когда перешёл из лиссабонского «Спортинга».