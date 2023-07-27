«Ливерпуль» объявил об уходе Хендерсона в «Аль-Иттифак». Игрок провёл в клубе 12 лет
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«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника команды Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак».
«Так как его глава на «Энфилде» подходит к концу с переходом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, все в футбольном клубе «Ливерпуль» хотели бы выразить официальную благодарность за всё, что Джордан Хендерсон сделал для клуба за свои 12 лет в составе красных», — гласит официальное заявление мерсисайдцев.
В составе «Ливерпуля» 33-летний Хендерсон играл с 2011 года. В качестве игрока ливерпульцев полузащитник завоевал восемь трофеев, в том числе став победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии. Примечательно, что семь трофеев Хендерсон выиграл, будучи капитаном клуба.
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