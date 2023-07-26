«Ливерпуль» готовит новое предложение по хавбеку «Саутгемптона» Лавиа

«Ливерпуль» собирается сделать новое предложение о приобретении бельгийского полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сам хавбек уже выразил готовность перебраться в «Ливерпуль», и теперь клубам осталось согласовать стоимость его перехода. Ранее сообщалось, что «святые» отклонили первое предложение «красных» в размере € 43 млн. Отмечалось, что «Саутгемптон» хочет получить за 19-летнего бельгийца не менее 58 млн.
В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице. «Ливерпуль» этим летом приобрёл Алексиса Мак Аллистера у «Брайтона» и Доминика Собослаи у «РБ Лейпциг».
- 26 июля 2023
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