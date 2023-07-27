В «Ростове» разъяснили ситуацию с регистрацией новичков команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как обстоит ситуация с попытками клуба добиться разрешения на регистрацию новых футболистов у ФИФА и УЕФА.

«Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»? В процессе, работаем. Ведём переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норчепингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счёт в шведский банк. Ждем решения, будет ли зачисление или не будет зачисления. Уверен, что всё завершится в ближайшее время», — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

Напомним, на «Ростов» наложен трансферный бан за то, что клуб до сих пор не перевёл деньги «Норрчепингу» за переход нападающего Понтуса Алмквиста. Из-за этого ростовский клуб не может зарегистрировать своих новичков для участия в официальных матчах.