Семак: с «Ростовом» у «Зенита» будет очень непростая, но хорошая игра

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом», отметив, что петербуржцев ждёт непростое противостояние.
«Как оцениваю физическое состояние команды перед выездом в Ростов-на-Дону? Если судить по последней игре, то первый тайм получился хорошим, а во втором мы уже не так хорошо двигались. Ребята вкатываются в сезон, набирают нужные игровые кондиции. В целом, все игроки находятся в разном физическом состоянии.
Какие впечатления от команды Валерия Карпина по началу сезона? Они и в прошлом году неплохо играли, и в этом подтверждают свой уровень. Естественно, будет очень непростая, но хорошая игра», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Матч «Ростова» и «Зенита» пройдёт в субботу, 29 июля. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
- 27 июля 2023
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