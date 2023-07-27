«Локомотив» объявил о продлении контрактов сразу с тремя игроками

Московский «Локомотив» на своих официальных ресурсах объявил о продлении контрактов сразу с тремя своими футболистами.

Новые соглашения получили нападающие Вадим Раков и Кирилл Никишин и полузащитник Михаил Щетинин. Все трое — воспитанники «Локомотива».

Контракт Ракова с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года, соглашения остальных игроков до июня 2026 года.

18-летний Раков сыграл за основу «Локомотива» 14 матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.

На счету 19-летнего Никишина два матча за главную команду железнодорожников. Нападающий не отметился в них результативными действиями.

У 18-летнего Щетинина набралось пять матчей за «Локомотив» без набранных очков по системе «гол+пас».