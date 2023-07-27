«Барселона» временно допущена до участия в Лиге чемпионов

УЕФА предварительно допустил «Барселону» до участия в новом розыгрыше Лиги чемпионов, сообщается на сайте организации.
Напомним, весной этого года УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны». Сообщалось, что в период с 2001 по 2018 год сине-гранатовые заплатили € 7,5 млн бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании Хосе Марии Негрейре.
По итогам разбирательства апелляционный комитет УЕФА, рассматривая вопрос о допуске «Барселоны» к турнирам под своей эгидой, вынес решение временно допустить каталонцев до участия в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. Отмечается, что разбирательство могут возобновить по инициативе УЕФА или по запросу инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам, которые ответственны за это дело.
«Барселона» по итогам прошлого сезона заняла первое место в Ла Лиге и, таким образом, попала в первую корзину группового этапа Лиги чемпионов.
- 27 июля 2023
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