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Волков: верю, что в будущем в стартовом составе «Краснодара» выйдут 11 воспитанников

Волков: верю, что в будущем в стартовом составе «Краснодара» выйдут 11 воспитанников
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением о мечте владельца и президента «быков» Сергея Галицкого.

«11 воспитанников в стартовом составе «Краснодара»? Всё впереди. Верю в то, что это может случиться. Нет ничего невозможного», — приводит слова Волкова Sport24.

Напомним, в 2012 году Галицкий признался, что мечтает увидеть 11 воспитанников клубной академии в стартовом составе «Краснодара». В мае прошлого года быки заканчивали матч с ЦСКА (1:0), имея 11 воспитанников на поле. Состав «Краснодара» в тот момент выглядел следующим образом: вратарь Матвей Сафонов, защитники Олег Исаенко, Виталий Стежко, Сергей Бородин и Дмитрий Пивоваров, полузащитники Алекс Мацукатов, Александр Черников, Владислав Самко, Ираклий Манелов и Вячеслав Якимов, а также форвард Никита Сергеев.

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