Олусегун: Сперцян сможет играть в «Реале» и «Барселоне»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну. По мнению футболиста, 23-летний хавбек уже сейчас готов к переезду в любую из сильнейших лиг мира.

«Слышал об интересе европейских клубов к Сперцяну. Моё мнение — Эдуард сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале». Он уже является готовым футболистом для них. Сперцян готов к переезду в топ-5 лиг мира, он очень талантливый футболист», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Недавно в прессе сообщалось об интересе к армянскому футболисту со стороны ряда европейских клубов.

В сезоне-2022/2023 Сперцян провёл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.