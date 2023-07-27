Коммерческий директор «Балтики» рассказал о процессе введения Fan ID на стадионе

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян поделился информацией о процессе введения системы Fan ID на стадионе в Калининграде.
«На нашем стадионе во вторник проходили тестовые мероприятия по применению карты болельщика. Прошли они гладко. У коллег есть протокол этого мероприятия. До конца недели у нас будет понимание, где нужно прибавить, на что обратить внимание. Также появится актуальная информация по количеству оформленных карт болельщика. Насколько мне известно, в начале недели их количество перевалило за 10 000.
Я сам сделал карту болельщика на тестовых прогонах. Заняло это 1 минуту 46 секунд, мы делали замеры. Процедура недолгая.
Если мы быстро согласуем всё с юридической стороны и оформим то, что задумали с нашими партнёрами, то сделаем качественный рывок в плане оформления карт болельщика, продаж абонементов и билетов на матчи», – приводит слова Аракеляна Metaratings.
Напомним, в прошлом сезоне «Балтика» выступала в Мелбет Первой Лиге, заняла там второе место и поднялась в РПЛ. В Первой Лиге система Fan ID не действует.
- 27 июля 2023
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