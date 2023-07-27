ЦСКА заинтересован в подписании бывшего защитника «Порту» Уилсона Манафы

ЦСКА интересуется бывшей трансферной целью «Спартака» Уилсоном Манафой, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, армейский клуб предварительно договорился с 29-летним футболистом о трёхлетнем контракте с зарплатой в размере € 1 млн за сезон. Отмечается, что ЦСКА переключил своё внимание на Вилсона после того, как «Зенит» отказался отпускать к красно-синим Алексея Сутормина. Сейчас ЦСКА выбирает между Манафой и ещё двумя кандидатами.

Напомним, два года назад португальского защитника пытался приобрести «Спартак» — тогда «Порту» ответил отказом на предложение красно-белых в размере € 15 млн. Отметим, что в данный момент 29-летний португалец находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провёл за «Порту» семь матчей в рамках внутреннего первенства.