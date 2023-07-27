ЦСКА получил улучшенное предложение по Карраскалю от «Атлетико Паранаэнсе»

Бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» улучшил предложение по трансферу 25-летнего колумбийского полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, из «Атлетико Паранаэнсе» пришло предложение на полноценный трансфер колумбийца за € 7 млн + 30% от последующей его перепродажи.

Ранее Иван Карпов сообщал о первом предложении бразильского клуба по аренде Карраскаля с правом выкупа за € 8 млн.

Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года. За время выступлений за московскую команду колумбиец отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 37 играх. В прошлом сезоне в составе армейцев футболист стал триумфатором Фонбет Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 7 млн.