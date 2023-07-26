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ЦСКА и «Васко да Гама» не смогли договориться о трансфере Карраскаля — Globo

ЦСКА и «Васко да Гама» не смогли договориться о трансфере Карраскаля — Globo
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Московский ЦСКА и бразильский «Васко да Гама» не сумели прийти к договорённости по трансферу 25-летнего колумбийского полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.

По информации источника, ЦСКА запросил слишком высокую сумму за футболиста. Помимо «Васко да Гама», есть и другие заинтересованные в Карраскале клубы, но руководство бразильского клуба считало, что больше всего колумбиец хотел приехать именно к ним. Другие клубы не могут договориться с ЦСКА по той же самой причине, что и «Васко да Гама».

Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года. В прошлом сезоне в составе армейцев футболист стал триумфатором Фонбет Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 7 млн.

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