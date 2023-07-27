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Александр Мостовой признался, что согласился бы поехать играть в Саудовскую Аравию

Александр Мостовой признался, что согласился бы поехать играть в Саудовскую Аравию
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Бывший российский футболист Александр Мостовой признался, что хотел бы поиграть за клуб из Саудовской Аравии.

«Согласился бы я играть в Саудовской Аравии, если бы меня в своё время пригласили в такую лигу и с такими деньгами, как сейчас? Конечно. Видел ли я в жизни такие деньги, которые там сейчас платят за год? Никогда не видел. В фильмах и то меньше бывает.

Долго ли просуществует лига в Саудовской Аравии в таком виде? Нет, она сдуется. Поиграются там и забудут. Это уже везде так было: в Японии, в Китае, в Америке. Но смотрят футболисты всё равно в сторону Европы», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

Ранее Мостовой высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль».

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