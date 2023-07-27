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«Интер» может подписать Камаду в качестве свободного агента

«Интер» может подписать Камаду в качестве свободного агента
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Представители полузащитника сборной Японии Даити Камады предложили услуги своего клиента «Интеру». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, агенты хавбека не прекращают попыток трудоустроить его в клуб из чемпионата Италии. Ранее сорвались переходы Камады в «Милан» и «Лацио». «Интер» заинтересован в подписании японца, но не считает эту сделку приоритетной.

В сезоне-2022/2023 на счету Камады 47 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с франкфуртским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.

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