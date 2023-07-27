«Интер» может подписать Камаду в качестве свободного агента

Представители полузащитника сборной Японии Даити Камады предложили услуги своего клиента «Интеру». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, агенты хавбека не прекращают попыток трудоустроить его в клуб из чемпионата Италии. Ранее сорвались переходы Камады в «Милан» и «Лацио». «Интер» заинтересован в подписании японца, но не считает эту сделку приоритетной.

В сезоне-2022/2023 на счету Камады 47 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с франкфуртским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.