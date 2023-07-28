Прошла жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) провела в Куала-Лумпуре (Малайзия) жеребьёвку первых двух этапов отборочного турнира чемпионата мира — 2026 для своего континента, сообщает официальный сайт ФИФА. В отборе AFC примут участие все 46 национальных команд, чьи федерации признаны Международной федерацией футбола.
20 худших, согласно последнему рейтингу ФИФА, сборных начнут отбор с первого раунда. Они разбиты на 10 пар, в которых сыграют друг с другом дома и в гостях. Матчи запланированы на 12 и 17 октября 2023 года.
Первый раунд
Афганистан – Монголия.
Мальдивы – Бангладеш.
Сингапур – Гуам.
Йемен – Шри-Ланка.
Мьянма – Макао.
Камбоджа – Пакистан.
Китайский Тайбэй – Тимор-Лешти.
Индонезия – Бруней-Даруссалам.
Гонконг – Бутан.
Непал – Лаос.
10 победителей присоединятся во втором раунде к 26 сильнейшим по текущему рейтингу ФИФА азиатским сборным. Эти 36 команд разделены на девять групп по четыре и сыграют в них в два круга.
Второй раунд
Группа A. Катар, Индия, Кувейт, Афганистан/Монголия.
Группа B. Япония, Сирия, КНДР, Мьянма/Макао.
Группа C. Южная Корея, Китай, Таиланд, Сингапур/Гуам.
Группа D. Оман, Кыргызстан, Малайзия, Китайский Тайбэй/Тимор-Лешти.
Группа E. Иран, Узбекистан, Туркменистан, Гонконг/Бутан.
Группа F. Ирак, Вьетнам, Филиппины, Индонезия/Бруней-Даруссалам.
Группа G. Саудовская Аравия, Иордания, Таджикистан, Камбоджа/Пакистан.
Группа H. ОАЭ, Бахрейн, Йемен/Шри-Ланка, Непал/Лаос.
Группа I. Австралия, Палестина, Ливан, Мальдивы/Бангладеш.
Матчи пройдут 16 и 21 ноября 2023 года, 21 и 26 марта, 6 и 11 июня 2024 года.
По две лучшие сборные каждой из девяти групп выйдут в третий раунд отбора на ЧМ. Его жеребьёвка пройдёт в 2024 году. На этой стадии 18 сборных будут разбиты на три группы по шесть команд. Они сыграют в два круга, и по две лучшие команды из каждой шестёрки напрямую квалифицируются на чемпионат мира – 2026.
Шесть команд, которые займут третье и четвёртое места в группах, продолжат борьбу в четвёртом раунде. Они будут разделены на две группы по три участника. Их победители также получат прямые путёвки на ЧМ-2026.
Команды, ставшие вторыми в группах, отправятся в пятый раунд отбора. Они сыграют друг с другом дома и в гостях, чтобы определить представителя от Азии в межконтинентальном плей-офф. Там также выступят два участника из КОНКАКАФ и по одному от Африки, Океании и Южной Америки. Эти шесть сборных разыграют две последние путёвки на ЧМ-2026.
Добавим, что первые два раунда отбора на ЧМ совмещены с отбором на Кубок Азии – 2027, который пройдёт в Саудовской Аравии. 18 сборных, занявших первые и вторые места в группах во втором раунде, автоматически квалифицируются на континентальный чемпионат. Остальные команды, выбывшие в первом и втором раундах отбора на ЧМ, поборются за оставшиеся путёвки на Кубок Азии – 2027 в отдельной квалификации. К ним также присоединится сборная Северных Марианских островов, чья федерация входит в AFC, но не в ФИФА.
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