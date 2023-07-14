Прошла жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026 в Африке

Конфедерация африканского футбола (CAF) провела в Абиджане (Кот-д’Ивуар) жеребьёвку группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 для своего континента, сообщает официальный сайт ФИФА.
Все 54 африканские сборные, входящие в ФИФА, разбиты на девять групп по шесть команд. Они сыграют друг с другом в два круга.
Группа A
Египет, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Эфиопия, Джибути.
Группа B
Сенегал, ДР Конго, Мавритания, Того, Судан, Южный Судан.
Группа C
Нигерия, ЮАР, Бенин, Зимбабве, Руанда, Лесото.
Группа D
Камерун, Кабо-Верде, Ангола, Ливия, Эсватини, Маврикий.
Группа E
Марокко, Замбия, Конго, Танзания, Нигер, Эритрея.
Группа F
Кот-д’Ивуар, Габон, Кения, Гамбия, Бурунди, Сейшелы.
Группа G
Алжир, Гвинея, Уганда, Мозамбик, Ботсвана, Сомали.
Группа H
Тунис, Экваториальная Гвинея, Намибия, Малави, Либерия, Сан-Томе и Принсипи.
Группа I
Мали, Гана, Мадагаскар, ЦАР, Коморы, Чад.
Матчи групповой стадии пройдут в следующие окна для игр сборных: 13-21 ноября 2023 года, 3-11 июня 2024 года, 17-25 марта 2025 года, 1-9 сентября 2025 года, 6-14 октября 2025 года.
Победитель каждой группы квалифицируется на ЧМ-2026, который состоится в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 сборных.
Четыре лучших команды, занявшие в группах вторые места, сыграют в плей-офф 10-18 ноября 2025 года за право быть представителем Африки в межконтинентальном плей-офф ФИФА, куда также попадут две команды из КОНКАКАФ, по одной из Южной Америки, Азии, Океании.
Эти шесть сборных разыграют два места на ЧМ-2026. При этом две из этих сборных будут «сеяными», а четыре «несяными» согласно рейтингу ФИФА. «Сеяные» сразу попадут в решающие матчи за путёвки на ЧМ, а их соперники будут выявлены по итогам двух поединков между «несеяными» командами.
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