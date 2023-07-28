Руководство «ПСЖ» может продать Маркиньоса из-за слов о поддержке Мбаппе

Руководство «ПСЖ» может продать капитана клуба Маркиньоса после того, как он поддержал нападающего Килиана Мбаппе, сообщается в «твиттере» SPORTS ZONE. Ранее в интервью Маркиньос назвал Мбаппе исключительным футболистом и хочет, чтобы он остался в клубе.

Отмечается, руководство разозлилось на Маркиньоса за эти слова. Теперь если «ПСЖ» поступит предложение по трансферу защитника, которое их устроит, они не будут удерживать игрока в клубе.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 гола и результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца