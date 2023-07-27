Он феерил в «Барселоне» до Месси. История громкого трансфера Роналдиньо из «ПСЖ»

20 лет назад состоялся один из самых значимых переходов в истории футбола — 23-летний Роналдиньо сменил «ПСЖ» на «Барселону». Его трансфер обошёлся каталонцам в € 32,25 млн. Сейчас за эти деньги (без учёта инфляции, конечно) можно купить половину Малкома, а тогда — целого Роналдиньо. 27 июля «Барселона» провела товарняк с «Ювентусом» (2:2), а бразилец вышел на поле в перерыве. Это был первый матч новичка в составе испанского гранда.

Почему Роналдиньо ушёл из «ПСЖ»

Период бразильца в Париже (два года) можно назвать неоднозначным. Первый сезон — наполовину неудачный. Техничный футболист усложнял самые простые ситуации, что дико злило тренера Луиса Фернандеса. В итоге за первый круг Роналдиньо всего пять раз вышел в основе. Сами понимаете, каким было настроение южноамериканца. После Рождества Джей-Джей Окоча уехал на Кубок Африки, а Ронни получил гарантированное место в старте. Игра бразильца заметно преобразилась, что пошло на пользу парижанам. Когда Окоча вернулся, посадить Диньо в запас уже было нельзя.

Летом 2002-го Роналдиньо ярко проявил себя на чемпионате мира и взял с Бразилией золото. В четвертьфинале футболист «ПСЖ» принёс победу в матче с Англией (2:1). Ронни закинул со штрафного за шиворот Дэвиду Симэну и вывел команду в полуфинал. Гол, который в очередной раз похоронил надежды англичан на успешное выступление на крупном турнире. И который в том числе прославил Роналдиньо.

Роналдиньо на ЧМ-2002 Фото: Getty Images

По итогам нового сезона «ПСЖ» занял всего лишь 11-е место в чемпионате Франции. Сейчас представить такое просто нереально. Роналдиньо по-прежнему конфликтовал с главным тренером. Фернандес обвинял бразильца: мол, тот не выкладывается на сто процентов. И пропускает матчи, ссылаясь на незначительные повреждения (тут они немного похожи с Неймаром, не правда ли?). После очередного конфликта Диньо сказал следующее: «Тренеру просто не нравится, что я счастлив».

«Роналдиньо откровенно забивал на тренировки, — вспоминал бывший футболист «ПСЖ» Жером Леруа. — Он занимался только в пятницу, чтобы выйти на поле в субботу. Мне кажется, Роналдиньо подражал Ромарио, который регулярно тусовался, но он не достиг такого успеха. Каждое утро Роналдиньо приходил в солнцезащитных очках и отсыпался на массажном столике».

Роналдиньо в «ПСЖ» Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

Через несколько лет Фернандес выпустил мемуары, в которых разнёс Роналдиньо. Тренер обвинил бразильца в эгоизме, неправильном питании и плохом поведении. По словам специалиста, Диньо регулярно шлялся по ночным клубам, а также приводил женщин в номер во время подготовки к играм. Правда, тренер подчеркнул, что парень изменился в лучшую сторону после успешного ЧМ-2002.

Очевидно, после триумфа на турнире бразилец потерял мотивацию в чемпионате Франции. Он выкладывался в матчах с сильными соперниками, но при этом ленился в играх с менее статусными. По окончании сезона футболист открыто заявил о желании покинуть Париж, поскольку хотел играть в еврокубках. Боссы «ПСЖ» поняли, что им следует избавиться от Ронни.

Как бразилец оказался в «Барселоне»

Роналдиньо был не приоритетным вариантом для каталонского клуба. Кандидат в президенты «Барсы» Жоан Лапорта пообещал купить Дэвида Бекхэма, если получит достаточное количество голосов. Менеджер не стеснялся громких фраз и утверждал, что англичанин превратит «Барсу» в число лучших клубов мира. Естественно, самого Бекхэма возмутило, что Лапорта использовал его для пиара своей кампании.

«В 2003-м мы выбирали между Бекхэмом и Роналдиньо, — вспоминал Лапорта. — «Манчестер Юнайтед» сказал, что продаст англичанина, если мы одержим победу на выборах. Они использовали нас, а Бекхэма в итоге купил «Реал». Мы договорились с «МЮ», что они продадут Дэвида, если мы согласуем детали с его агентом. Провели переговоры, он попросил время подумать. Мы очень долго ждали ответа, а потом купили Роналдиньо».

У журналистов была ещё одна версия. Если верить ей, то Лапорта и не рассматривал вариант с переходом Дэвида. Он просто купил электорат благодаря пиару на имени англичанина, а «МЮ» выбил больше денег из «Реала». Правда, английский клуб предусмотрел не всё.

Дэвид Бекхэм на презентации в «Реале» Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

После провала с Бекхэмом «Барса» действительно переключила внимание на бразильца. Правда, на игрока также претендовал «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс Фергюсон видел в Диньо замену Бекхэму. Казалось, «МЮ» оформит громкий трансфер, а «Барса» упустит вторую суперзвезду. Но в дело вмешался Сандро Росель — советник Лапорты, ставший потом вице-президентом сине-гранатовых.

Он поговорил с Роналдиньо и получил от того устное согласие: бразилец перейдёт в «Барсу», если Лапорта одержит победу на выборах. Правда, был один очень важный нюанс. Ронни мог перейти в любой другой клуб, получи он достойное предложение до окончания выборов. «МЮ» не успел закрыть сделку, а Росель позвонил Диньо в день победы Лапорты.

Роналдиньо бывший футболист «Барселоны» «Я перешёл в «Барсу» из-за дружбы с Роселем. Когда подписывал контракт, не чувствовал никакого давления. Горжусь, что оказался в клубе, где раньше играли Ромарио, Роналдо и Ривалдо. У меня появился шанс стать новым «Р».

Не только Фергюсон был уверен в переходе Роналдиньо, но и некоторые футболисты «МЮ». «Мы близки к тому, чтобы объявить о трансфере, — говорил легендарный Пол Скоулз. — В последнюю минуту он передумал и подписал контракт с «Барселоной». Странное ощущение, ведь мы все были очень взволнованы. Роналдиньо, что за футболист! Мы считали, что он привнесёт что-то особенное, почти как Кантона. Через несколько дней мы играли с «Барсой» во время предсезонного турне. Некоторые наши футболисты старались как можно больнее пнуть Роналдиньо, поскольку он отказался от перехода в «МЮ».

Кстати, была ещё одна версия. Мол, «Реал» изначально хотел купить не Бекхэма, а Роналдиньо. В 2004 году газета El Pais опубликовала анонимный комментарий человека из окружения Флорентино Переса. «Не было смысла покупать Роналдиньо, ведь он просто уродлив. Это негативно отразилось бы на бренде «Реала». Сравните Бекхэма с Роналдиньо. Посмотрите, насколько красив Дэвид, настоящий джентльмен. Вся Азия влюбилась в «Реал» из-за Бекхэма».

До сих непонятно, насколько правдивой была эта информация. Похоже, это просто был вброс испанской газеты. С того момента прошло много времени, однако не появилось ни одного похожего инсайда или новых деталей. Роналдиньо отыграл в «Барсе» пять лет и за это время дважды побеждал в Примере, выиграл Лигу чемпионов и завоевал «Золотой мяч». Именно он феерил в каталонском клубе до того, как это делал Лионель Месси. Роналдиньо был настолько крут, что ему аплодировали даже болельщики «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».