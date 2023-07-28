Новичок «Зенита» Коваленко: зачем «Локо» на меня обижаться? Я же не игрок уровня Малкома
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Новичок «Зенита» Александр Коваленко высказался о том, что перешёл в «Зенит», несмотря на интерес со стороны «Локомотива».
«Понятно, что здесь высокая конкуренция, но если ты этого боишься, то ты не футболист. Надо быть смелее – ехать, играть и пробовать. Обиделись ли в «Локо»? Не думаю. Я же не игрок топ-уровня типа Малкома. Так что зачем им обижаться?» — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Сочи». В прошлом сезоне Коваленко принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и три результативные передачи.
Полное интервью с Коваленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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