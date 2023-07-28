«Аль-Хиляль» определился с новой трансферной целью после отказа Килиана Мбаппе

Саудовский «Аль-Хиляль» находится в поисках нападающего после отказа форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перейти в клуб.
Как сообщает L'Équipe, руководство «Аль-Хиляля» попытается подписать нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Известно, что президент неаполитанской команды Аурелио Де Лаурентис потребует за футболиста не менее € 150 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.
Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»:
- 28 июля 2023
-
06:45
-
06:44
-
06:24
-
06:18
-
05:59
-
05:53
-
05:48
-
05:42
-
05:38
-
05:09
-
04:20
-
04:14
-
04:05
-
03:25
-
02:03
-
01:43
-
01:19
-
01:18
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:22
-
00:21
-
00:08
- 27 июля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:44
-
23:44
-
23:33
-
23:31
-
23:27
-
23:15
-
23:12