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«Аль-Хиляль» определился с новой трансферной целью после отказа Килиана Мбаппе

«Аль-Хиляль» определился с новой трансферной целью после отказа Килиана Мбаппе
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Саудовский «Аль-Хиляль» находится в поисках нападающего после отказа форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перейти в клуб.

Как сообщает L'Équipe, руководство «Аль-Хиляля» попытается подписать нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Известно, что президент неаполитанской команды Аурелио Де Лаурентис потребует за футболиста не менее € 150 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.

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