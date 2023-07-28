Переход Малкома в «Аль-Хиляль» попал в топ-10 самых дорогих сделок по бразильцам в истории

Бразильский нападающий Малком перешёл из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн.
Как сообщает Transfermarkt, этот переход попал в топ-10 самых дорогих трансферов бразильских футболистов в истории.
На первом месте находится переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, на втором — переход Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барсу» (€ 135 млн).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн).
2. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн).
3. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за € 95 млн).
4. Неймар (из «Сантоса» в «Барселону» за € 88 млн).
5. Артур (из «Барселоны» в «Ювентус» за € 80,6 млн).
6. Каземиро (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 70,65 млн).
7. Кака (из «Милана» в «Реал» за € 67 млн).
8. Алисон (из «Ромы» в «Ливерпуль» за € 62,5 млн).
9. Малком (из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн).
10. Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за € 60 млн).
Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии:
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