Маурисио Почеттино: мы очень довольны Кепой Аррисабалагой
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о голкипере Кепе Аррисабалаге.
«Мы им очень довольны. Он проявляет невероятную приверженность и адаптируется к новым требованиям от Тони и тренерского штаба», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча с «Ньюкаслом».
В сезоне-2022/2023 на счету Кепы 39 матчей за «Челси» во всех турнирах. Контракт голкипера с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
По итогам прошлого сезона «Челси» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 44 очка. Впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
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