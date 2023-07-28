Сергей Веденеев: «Зенит» не заметил потери Малкома

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался об уходе бразильского полузащитника Малкома из клуба.

«Для любой команды РПЛ Малком был бы потерей, но для «Зенита» это просто перемена в игре. Пока обсуждали уход Кузяева, в «Зенит» перешли три бразильца, сербский защитник и вратарь Адамов. У «Зенита» угроза чужим воротам исходит же не только от Малкома. Но и от форвардов, средней линии, да и на стандартные положения приходили высокие защитники. По первым матчам можно твёрдо сказать, что стиль «Зенита» сохранён. Команда не заметила потери бойцов. «Зенит» играет атакующе и создаёт много моментов. На сегодняшний день мне очень нравится, как играет Клаудиньо», – приводит слова Веденеева спортивное радио «Движение».