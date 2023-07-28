Александр Коваленко объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
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Российский полузащитник Александр Коваленко рассказал, почему выбрал переход в санкт-петербургский «Зенит», а не в московский «Локомотив».
«Со мной обсуждались варианты с «Зенитом» и «Локомотивом». Мы знали, что уйдёт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин. Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за «Крылья Советов». Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи.
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