Александр Коваленко объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Локомотив»

Российский полузащитник Александр Коваленко рассказал, почему выбрал переход в санкт-петербургский «Зенит», а не в московский «Локомотив».

«Со мной обсуждались варианты с «Зенитом» и «Локомотивом». Мы знали, что уйдёт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин. Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за «Крылья Советов». Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи.