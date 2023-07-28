Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Коваленко объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Локомотив»

Александр Коваленко объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
Комментарии

Российский полузащитник Александр Коваленко рассказал, почему выбрал переход в санкт-петербургский «Зенит», а не в московский «Локомотив».

«Со мной обсуждались варианты с «Зенитом» и «Локомотивом». Мы знали, что уйдёт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин. Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за «Крылья Советов». Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи.

Материалы по теме
«Надо мной злобно угорали. И завидовали». Первое интервью с Коваленко в «Зените»
Эксклюзив
«Надо мной злобно угорали. И завидовали». Первое интервью с Коваленко в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023