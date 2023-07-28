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«Зенит» может отпустить Вендела во «Фламенго», если получит € 18 млн за часть прав на него

«Зенит» может отпустить Вендела во «Фламенго», если получит € 18 млн за часть прав на него
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Переговоры между санкт-петербургским «Зенитом» и бразильским «Фламенго» по возможному переходу полузащитника сине-бело-голубых Вендела продолжаются. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Зенит» может согласиться отпустить Вендела, если «Фламенго» предложит за него € 18 млн. При этом часть экономических прав на полузащитника должна будет остаться у российского клуба. Переговоры продолжатся сегодня, 28 июля.

Отметим, что на прошедшей вчера, 27 июля, встрече Вендела с руководством «Зенита» обсуждалось будущее игрока в клубе. Петербуржцы отклонили первое предложение «Фламенго» о трансфере футболиста в размере € 13 млн. «Зенит» требует у бразильского клуба € 20 млн за 100 процентов прав на Вендела.

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