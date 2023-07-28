«Сан-Паулу» требует у «Зенита» € 40 млн за Нестора, переговоры зашли в тупик

Стали известны детали переговоров между бразильским «Сан-Паулу» и санкт-петербургским «Зенитом» по переходу полузащитника Родриго Нестора. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Зенит» начал переговоры по трансферу 22-летнего футболиста, однако они зашли в тупик, так как «Сан-Паулу» не хочет расставаться с Нестором в текущее трансферное окно и требует выплатить сумму отступных, которая составляет около € 40–50 млн.

Также руководство «Сан-Паулу» пообещало тренерскому штабу команды не расставаться с игроками в это трансферное окно. Сам Нестор в мае этого года продлил контракт с клубом до февраля 2028 года. Ожидается, что его продажа станет одной из самых дорогих в истории «Сан-Паулу».

В 35 матчах нынешнего сезона Нестор забил один гол и сделал пять результативных передач.