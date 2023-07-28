Владимир Кузьмичёв: Дуарте не справляется со своей задачей, из-за этого проблемы в обороне

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Перед первым матчем в чемпионате для меня было очевидно, что Дуарте не справляется со своей задачей так, как должен справляться легионер. Из-за этого возникают проблемы в обороне.

Что делать с Дуарте? Надо сначала понять, кто будет вместо него. Не может же клуб, не имея обоймы в составе, отдавать игрока. Раз никого не смогли приобрести, надо стараться использовать Дуарте, возможно, в лучшем качестве. Это задача главного тренера.

Мы же понимаем, что, если продать или отдать его в аренду, нужна обойма игроков. Если какие-то варианты сорвались и ты не можешь приобрести футболистов, то не может команда остаться с двумя номинально центральными защитниками. Не дай бог травма или карточки…» — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».