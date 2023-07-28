«Спасибо Сперцяну, что упростил задачу «Спартаку». Мостовой — о победе над «Краснодаром»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:2), отметив, что удаление хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна сказалось на результате.

«Я смотрел только первый тайм. Игра была равна: было полтора момента — это забитый мяч и сейв Агкацева. Можно сказать так — спасибо Сперцяну, что он упростил задачу «Спартаку». То, что он сделал, грубейшее нарушение. Красная карточка — однозначно. Вопрос — зачем? Грубость, удаление, после этого я не стал смотреть, потому что для меня всё стало ясно.

Не вызывает большого интереса первый-второй тур группового этапа Кубка. Мы видели, что в прошедшем розыгрыше Кубка можно проиграть две-три игры, а потом выиграть одну и с третьего места выйти дальше. Я не смотрел ни одной игры полностью. Делать выводы не стоит. Кто-нибудь из 16 команд сыграл основным составом? По-моему, никто. Понятно, что ротация, но другое дело, что чемпионат только начался. Я не удивлюсь, что через неделю кто-то скажет, что футболисты у нас устали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.