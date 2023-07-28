Верратти предлагают € 48 млн в год по контракту с «Аль-Хилялем»

Итальянский полузащитник Марко Верратти договорился с саудовским клубом «Аль-Хилялем» о трёхлетнем контракте с зарплатой € 48 млн в год, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб готов предложить «ПСЖ» € 50 млн за 30-летнего футболиста, чтобы постараться приблизиться к заключению сделки.

В нынешнее трансферное окно «Аль-Хиляль» уже пополнился такими игроками, как Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и Малком.

Марко Верратти перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2012 году из итальянского клуба «Пескара». За парижский клуб игрок провёл свыше 300 матчей. Он является неоднократным победителем чемпионата Франции, Суперкубка и Кубка Франции.