Верратти предлагают € 48 млн в год по контракту с «Аль-Хилялем»
Поделиться
Итальянский полузащитник Марко Верратти договорился с саудовским клубом «Аль-Хилялем» о трёхлетнем контракте с зарплатой € 48 млн в год, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб готов предложить «ПСЖ» € 50 млн за 30-летнего футболиста, чтобы постараться приблизиться к заключению сделки.
В нынешнее трансферное окно «Аль-Хиляль» уже пополнился такими игроками, как Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и Малком.
Марко Верратти перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2012 году из итальянского клуба «Пескара». За парижский клуб игрок провёл свыше 300 матчей. Он является неоднократным победителем чемпионата Франции, Суперкубка и Кубка Франции.
Комментарии
- 28 июля 2023
-
11:14
-
11:10
-
11:08
-
11:07
-
11:05
-
10:54
-
10:45
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:28
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:40
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:47
-
08:43
-
08:31
-
08:30
Партнерский контент