Экс-агент Верратти: Марко окажется в пустыне с верблюдами и никогда не станет чемпионом

Донато Ди Кампли, бывший агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказался о вероятном переходе итальянского футболиста в саудовский «Аль-Хиляль».
«Последние восемь месяцев Марко не хватало яиц, ведь у него истекал контракт с «ПСЖ». Он мог перейти в «Барселону», карьера могла быть иной. Но он побоялся противостояния с этими людьми в Париже и спёкся.
С того момента карьере Марко пришёл конец. Он сильно разбогатеет, но никогда не станет чемпионом. По моей информации, он поедет в Саудовскую Аравию, получит кучу денег, но он окажется в пустыне с верблюдами», – сказал Ди Кампли Sport Mediaset.
В сезоне-2022/2023 Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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