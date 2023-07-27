Источник: ЦСКА интересовался покупкой Тюкавина у «Динамо» этим летом

ЦСКА проявлял заинтересованности в приобретении нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, клубы вели диалог, сам Тюкавин не был против возможного перехода, однако он не состоялся по неназванным причинам.
21-летний Тюкавин связан контрактом с «Динамо» до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает молодого нападающего в € 7 млн.
В нынешнем сезоне Тюкавин успел сыграть за «Динамо» в двух матчах, отметившись одной результативной передачей.
В прошлом сезоне нападающий смог записать на свой счёт 10 забитых мячей и семь голевых пасов в 38 проведённых встречах.
Отметим, что в ЦСКА играет один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша чемпионата России Фёдор Чалов.
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