Де Лигт рассказал о впечатлениях от новичка «Баварии» Ким Мин Джэ

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился впечатлениями от южнокорейского новичка клуба Ким Мин Джэ.
«Я счастлив! Мин Джэ производит впечатление очень позитивного человека. Он очень дружелюбный парень, и я уверен, что он станет незаменимым игроком для нашей команды. Он добился больших успехов в «Наполи» — в Серии А, а также в Лиге чемпионов. Вместе с ним, Деотшанкюлем Юпамекано, Бенжаменом Паваром и мной у нас теперь есть четыре очень хороших центральных защитника. И нам нужны эти варианты, если мы хотим добиться успеха в трёх соревнованиях.
В прошлом сезоне из-за травмы Лукаса Эрнандеса Юпамекано и я играли почти все матчи второй половины сезона. Это было непросто, потому что матчи были каждые три-четыре дня. Так что это хорошо для нас и хорошо для тренера, что у команды появилось несколько вариантов. Переход Мин Джэ пойдёт нам на пользу. Он защитник, который добавит интенсивности, а также концентрации и спокойствия», — сказал де Лигт в интервью Sport1.
Южнокорейский центральный защитник перешёл в «Баварию» из «Наполи» за сумму около € 50 млн.
- 28 июля 2023
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