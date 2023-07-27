«Бавария» представила новую гостевую форму, она чёрно-фиолетовая

Мюнхенская «Бавария» в своём «твиттере» представила новую гостевую форму команды на сезон-2023/2024.

Фото: ФК «Бавария»

В презентации новых футболок поучаствовали футболисты основного состава команды. Гостевая форма была представлена в антураже ночного азиатского рынка. Футболка выполнена в чёрном цвете с фиолетовыми вставками. Отметим, что традиционные цвета «Баварии» — красно-белые.

Напомним, «Бавария» — действующий чемпион Германии. Мюнхенцы выиграли этот титул в 11-й раз подряд.

Сейчас «Бавария» находится в турне по Азии в рамках подготовки к новому сезону. Вчера, 26 июля, в японском Токио мюнхенцы сыграли товарищеский матч с «Манчестер Сити» (1:2), а 2 августа они встретятся с «Ливерпулем» в Сингапуре.

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