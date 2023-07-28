«Бавария» начала переговоры по трансферу Давида Райи

Мюнхенская «Бавария» открыла переговоры с английским «Брентфордом» по трансферу 27-летнего испанского вратаря Давида Райи, сообщает Sky Sports.
По данным источника, «пчёлы» оценивают возможный переход голкипера в € 46,4 млн. У Райи остаётся год по контракту с «Брентфордом», однако ранее он заявил, что «готов сделать новый шаг в карьере» этим летом.
Ранее «пчёлы» подписали нидерландского голкипера Марка Флеккена, также в команде есть вратарь сборной Албании Томас Стракоша. Тем не менее если запрос «Брентфорда» по сумме трансфера Райи не будет удовлетворён, в клубе будут готовы оставить всех трёх вратарей.
Райя отправился в тур в США вместе с «пчёлами», однако в товарищеских матчах с «Брайтоном» и «Фулхэмом» на поле в стартовом составе выходил Флеккен.
- 28 июля 2023
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