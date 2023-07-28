Алдонин: если игроки стран БРИКС не будут легионерами, встанет вопрос развития молодёжи

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможной отмене легионерского статуса для футболистов из стран, представляющих БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).
«Я пока перевариваю эту информацию. Мне сложно сказать, будет это плюсом или минусом. Если футболисты из стран БРИКС не будут считаться легионерами, то сколько их будет в нашем чемпионате? Встанет большой вопрос о развитии нашей молодёжи. Конкурентная среда никогда никому не мешала, но тем не менее. Есть над чем подумать», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в пятницу, 28 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в случае принятия соглашения с БРИКС о свободном перемещении рабочей силы спортсмены этих стран не будут считаться легионерами.
- 28 июля 2023
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