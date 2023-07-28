Щербаченко: уже видели, как «Спартак» играл неплохо в начале сезона, а потом наступал спад

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Красно-белые выиграли со счётом 2:1.
«Уже по итогам матча сложилось впечатление, что «Краснодар» почивал на лаврах, после того как получил заслуженные хорошие отзывы по игре с «Динамо». Конечно, состав у «Краснодара» на кубковый матч был видоизменён, но у некоторых клубов ротация в Кубке была гораздо больше. Можно сказать, «Краснодар» провёл игру со «Спартаком» скомканно. Тем не менее подгоняемые Ивичем краснодарцы не бросали играть, боролись во втором тайме, и на последней минуте Кордоба имел шанс даже сравнять счёт.
«Краснодару» вдесятером было очень тяжело. «Спартак» играл с хорошим движением и вообще выглядел довольно прилично. Но далеко идущих выводов делать не стоит. Мы раньше уже наблюдали такое, что «Спартак» на сборах и в первых матчах сезона смотрелся неплохо, а потом у него наступал серьёзный спад.
В целом игра получилось хорошего качества. Несмотря на то что было жарковато, футболисты выдерживали хороший темп. Присутствие 30 с чем-то тысяч зрителей на трибунах добавляло антуража большого матча», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
- 28 июля 2023
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