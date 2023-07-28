Кечинов: игра «Спартака» в обороне произвела приятное впечатление в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о победе московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Красно-белые выиграли со счётом 2:1.

«Очень порадовал «Спартак». Помимо того что многое получалось в атаке, приятное впечатление произвела игра в обороне. До удаления была равная игра. У «Спартака» был один момент, созданный за счёт мастерства Зобнина. Не могу сказать, что до удаления у кого-то было преимущество.

Во втором тайме из-за удаления уже играла одна команда. «Спартак» красиво играл и красиво создавал моменты — всё это вылилось во второй гол. В добавленное время сыграла роль потеря концентрации и жара, что вылилось в пропущенный гол», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.