Щербаченко: смещения Бонгонда с правого фланга и дальнейшие удары напоминают стиль Роббена

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда. Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» Бонгонда отметился забитым мячом. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Встреча состоялась 27 июля.
«Видно, что футболисты «Спартака» могут брать на себя игру индивидуально. У Бонгонда мячи часто уходили вверх – скорее всего, он не приспособился к полю. Но удар у него очень приличный. Его смещения с правого фланга и дальнейшие удары по воротам напоминают стиль Арьена Роббена», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, 12 июля «Спартак» объявил о трансфере Бонгонда из «Кадиса». 27-летний форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года.
- 28 июля 2023
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