«Конкуренция никогда не мешала». Сенников — о потере игроков стран БРИКС статуса легионера

Бывший футболист Дмитрий Сенников прокомментировал возможную отмену статуса легионера для игроков из стран, представляющих БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).

«Считаю систему в Англии более интересной, чтобы приезжали качественные легионеры, которые играют за сборные. К нам тоже могут приехать. У нас не такой большой лимит. Не знаю, насколько сильно это повлияет.

Такие изменения будут касаться прежде всего южноамериканского футбола, потому что оттуда основной поток. В меньшей степени это скажется в обратном направлении. Если будут качественные футболисты, то хорошо. Неправильно держать место для российских футболистов, когда есть более качественный иностранный футболист. Всё должно решаться на футбольном поле. Пусть привозят, но тогда ты должен быть сильнее. Нормальная конкуренция никогда никому не мешала», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в пятницу, 28 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в случае принятия соглашения с БРИКС о свободном перемещении рабочей силы спортсмены этих стран не будут считаться легионерами.