Икарди перейдёт в «Галатасарай» из «ПСЖ»

30-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди перейдёт в турецкий «Галатасарай» из французского «ПСЖ». На сайте стамбульского клуба появилось официальное заявление о переговорах с игроком, а журналист Фабрицио Романо сообщил, что сделка по трансферу форварда завершена.
В сезоне-2022/2023 Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 26 матчах команды, забив 23 мяча и отдав восемь голевых передач. Стамбульский клуб в минувшем сезоне стал чемпионом Турции.
Вместе с «Пари Сен-Жермен», за который Икарди играл с осени 2019 года, он выиграл семь трофеев. В списке бывших клубов аргентинца также значатся итальянские «Сампдория» и «Интер», за который Икарди провёл больше всего игр в своей карьере (219).
«Галатасарай» участвует в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч второго квалификационного раунда с литовским «Жальгирисом» завершился вничью (2:2), ответная встреча состоится 2 августа.
- 28 июля 2023
-
21:59
-
21:50
-
21:44
-
21:32
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:47
-
20:34
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:37
-
18:36