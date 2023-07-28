Икарди перейдёт в «Галатасарай» из «ПСЖ»

30-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди перейдёт в турецкий «Галатасарай» из французского «ПСЖ». На сайте стамбульского клуба появилось официальное заявление о переговорах с игроком, а журналист Фабрицио Романо сообщил, что сделка по трансферу форварда завершена.

В сезоне-2022/2023 Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 26 матчах команды, забив 23 мяча и отдав восемь голевых передач. Стамбульский клуб в минувшем сезоне стал чемпионом Турции.

Вместе с «Пари Сен-Жермен», за который Икарди играл с осени 2019 года, он выиграл семь трофеев. В списке бывших клубов аргентинца также значатся итальянские «Сампдория» и «Интер», за который Икарди провёл больше всего игр в своей карьере (219).

«Галатасарай» участвует в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч второго квалификационного раунда с литовским «Жальгирисом» завершился вничью (2:2), ответная встреча состоится 2 августа.