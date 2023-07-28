Мостовой: Абаскаль — не важная фигура. В «Крыльях Советов» его убрали бы через три месяца

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. По мнению бывшего полузащитника, об испанском тренере красно-белых в России скоро все забудут.
«Абаскаль — не ключевая, не важная фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками. В футболе всё придумали уже. Он ничего не решает. А он на поле выходит или говорит своим футболистам: «Иди обведи пятерых и забей»? Работает то, что уже придумали давным давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.
Простой пример — поставьте Гильермо в «Крылья Советов», дав задачу занять 1-2 место, он бы немного продержался — месяца через три его убрали бы. Для меня Гильермо никогда не будет одним из лучших тренеров в России — я его вообще не знаю. Вы о нём слышали до попадания в «Спартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Спартаке», но про него все забудут точно!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством завоевала бронзовые медали чемпионата России.
- 28 июля 2023
-
21:59
-
21:50
-
21:44
-
21:32
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:47
-
20:34
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:37
-
18:36