Китаянка Чанг стала самой возрастной футболисткой в истории, удалённой на чемпионатах мира

34-летняя полузащитница сборной Китая Руи Чанг стала самой возрастной футболисткой, когда-либо получавшей красную карточку в матчах чемпионатов мира среди женщин. Она была удалена в матче 2-го тура группового турнира в квартете D со сборной Гаити (1:0).
Чанг покинула поле на 29-й минуте игры. В борьбе за мяч она врезалась шипами в ногу своей сопернице, полузащитнице Шерли Джёди, за что китаянка изначально получила жёлтую карточку. Однако после просмотра с помощью системы VAR было принято решение показать Чанг красную карточку.
Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте, сборная Китая реализовала пенальти.
В 1-м туре группового этапа китаянки уступили Дании (0:1), а в 3-м туре они встретятся с действующими чемпионками Европы, футболистками сборной Англии.
- 29 июля 2023
-
01:05
-
00:58
-
00:58
-
00:42
-
00:24
-
00:17
-
00:13
-
00:01
- 28 июля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:02
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:41
-
22:34
-
22:32
-
22:22
-
22:16
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:44
-
21:32
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
20:58