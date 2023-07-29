Китаянка Чанг стала самой возрастной футболисткой в истории, удалённой на чемпионатах мира

34-летняя полузащитница сборной Китая Руи Чанг стала самой возрастной футболисткой, когда-либо получавшей красную карточку в матчах чемпионатов мира среди женщин. Она была удалена в матче 2-го тура группового турнира в квартете D со сборной Гаити (1:0).

Чанг покинула поле на 29-й минуте игры. В борьбе за мяч она врезалась шипами в ногу своей сопернице, полузащитнице Шерли Джёди, за что китаянка изначально получила жёлтую карточку. Однако после просмотра с помощью системы VAR было принято решение показать Чанг красную карточку.

Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте, сборная Китая реализовала пенальти.

В 1-м туре группового этапа китаянки уступили Дании (0:1), а в 3-м туре они встретятся с действующими чемпионками Европы, футболистками сборной Англии.