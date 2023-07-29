Орещук: «Динамо» необходимо продать Захаряна сейчас

Футбольный агент Роман Орещук уверен, что столичному «Динамо» необходимо расстаться с полузащитником Арсеном Захаряном уже этим летом. В противном случае бело-голубые рискуют потерять деньги.

«Захарян остаётся на следующий сезон – уйдёт следующим летом свободным агентом, клуб потеряет инвестиции. Почему довели дело до ситуации, когда через девять месяцев у футболиста заканчивается контракт, спрашивать надо не у меня», — приводит слова Орещука «РИА Новости».

Недавно сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Лацио». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.

Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.