Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук: «Динамо» необходимо продать Захаряна сейчас

Орещук: «Динамо» необходимо продать Захаряна сейчас
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Роман Орещук уверен, что столичному «Динамо» необходимо расстаться с полузащитником Арсеном Захаряном уже этим летом. В противном случае бело-голубые рискуют потерять деньги.

«Захарян остаётся на следующий сезон – уйдёт следующим летом свободным агентом, клуб потеряет инвестиции. Почему довели дело до ситуации, когда через девять месяцев у футболиста заканчивается контракт, спрашивать надо не у меня», — приводит слова Орещука «РИА Новости».

Недавно сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Лацио». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.

Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Захарян может через год перейти в «Челси», если сейчас выберет трансфер в «Страсбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023