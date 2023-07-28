Захарян может через год перейти в «Челси», если сейчас выберет трансфер в «Страсбург»

Стали известны детали возможного перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во французский «Страсбург». Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, россиянину предлагается вариант, при котором он проведёт один сезон в «Страсбурге», а затем перейдёт в «Челси». Это возможно благодаря тому, что оба клуба входят в одну систему с одним владельцем.

Отметим, что сейчас в борьбе за Захаряна лидирует римский «Лацио». По информации итальянских СМИ, римляне уже согласовали переход 20-летнего полузащитника с «Динамо» за € 10 млн плюс € 4 млн в качестве бонусов.

Захарян — воспитанник «Динамо». Его контракт с родным клубом рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 15 млн.