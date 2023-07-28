Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян может через год перейти в «Челси», если сейчас выберет трансфер в «Страсбург»

Захарян может через год перейти в «Челси», если сейчас выберет трансфер в «Страсбург»
Комментарии

Стали известны детали возможного перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во французский «Страсбург». Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, россиянину предлагается вариант, при котором он проведёт один сезон в «Страсбурге», а затем перейдёт в «Челси». Это возможно благодаря тому, что оба клуба входят в одну систему с одним владельцем.

Отметим, что сейчас в борьбе за Захаряна лидирует римский «Лацио». По информации итальянских СМИ, римляне уже согласовали переход 20-летнего полузащитника с «Динамо» за € 10 млн плюс € 4 млн в качестве бонусов.

Захарян — воспитанник «Динамо». Его контракт с родным клубом рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 15 млн.

Материалы по теме
Стало известно, почему переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» задерживается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023