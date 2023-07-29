Дмитрий Полоз обратился к болельщикам «Торпедо» после перехода в клуб

Российский нападающий Дмитрий Полоз обратился к болельщикам московского «Торпедо» после перехода в клуб.
«Привет, «чёрно-белые»! Теперь я с вами», — сказал Полоз в видеообращении, опубликованном в социальных сетях «Торпедо».
Полоз впервые будет выступать в Первой лиге. В ближайшем матче «Торпедо» примет на БСА «Лужники» «Черноморец». Игра пройдёт 30 июля и начнётся в 16:00 мск.
На счету Полоза 19 матчей и три забитых мяча за сборную России. Он принимал участие в Кубке конфедераций-2017. Нападающий играл за московский «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Сочи». В составе ростовчан завоевал Кубок России в 2014 году, а в 2016-м — серебряные медали национального чемпионата. Также Полоз играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы за «Ростов» и «Зенит», проведя в общей сложности 28 матчей в еврокуках. Трижды попадал в число 33 лучших футболистов чемпионата России.
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