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«СКА-Хабаровск» и махачкалинское «Динамо» поменялись кругами

«СКА-Хабаровск» и махачкалинское «Динамо» поменялись кругами
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«СКА-Хабаровск» и махачкалинское «Динамо» договорились об изменениях в календаре и обменялись кругами, сообщает официальный сайт дальневосточного клуба. Теперь команды сыграют в 8-м туре 3 сентября в Хабаровске, а 12 ноября в Махачкале в 18-м туре.

Таким образом, у «СКА-Хабаровск» в календаре будут серии из трёх домашних матчей в сентябре с 8-го по 10-й тур и из четырёх гостевых в ноябре с 17-го по 20-й тур. У «Динамо», в свою очередь, в ноябре будет серия из четырёх подряд домашних матчей.

После двух туров текущего сезона в Первой лиге «СКА-Хабаровск» занимает второе место с шестью очками. У «Динамо» на счету одно очко, команда находится на 14-й позиции в турнирной таблице.

В 3-м туре 29 июля «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Соколом», а махачкалинцы 30 июля дома примут «Кубань».

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