Названо условие трансфера Амрабата в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» готов приобрести полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, но только в том случае, если сможет получить достаточные средства от продажи других игроков, сообщили источники ESPN.
«МЮ» потратил уже более $ 128 млн на трансферы полузащитника Мэйсона Маунта и вратаря Андре Онана и ведёт активные переговоры с «Аталантой» о покупке нападающего Расмуса Хёйлунна. Амрабат является четвёртой трансферной целью клуба, но его переход состоится, только в случае ухода ряда игроков.
«МЮ» уже покинули нападающий Энтони Эланга и защитник Алекс Теллес. Клуб также готов расстаться с голкипером Дином Хендерсоном, защитником Эриком Бейи, хавбеками Фредом и Донни ван де Беком.
Манчестерский клуб рассматривает и варианты с продажей защитника Гарри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея, но только за значительные суммы.
Анхело Энрикес забивает за «МЮ» в товарищеском матче с АИКом:
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