Нкунку: счастлив быть в «Челси». Все понимают, что прошлый сезон был провальным
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Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку признался, что не жалеет о переходе в английскую команду. Французский футболист считает, что коллектив сможет оправиться от неудач прошлого сезона.
«Прошлый сезон «Челси» сложился не лучшим образом, все знают об этом. В этом году нас ждёт новый проект, новый сезон. Счастлив быть здесь. Даже если клуб займёт 15-е или 16-е место, это не имеет значения, понимал, что новый сезон будет сложным. Команда не участвует в еврокубках, но хочу играть здесь главную роль. Полностью доволен проектом, предложенным руководством «Челси», — приводит слова Нкунку The Times.
25-летний Нкунку с 2019 по 2023 год играл за «РБ Лейпциг», где в 172 матчах забил 70 голов и сделал 56 результативных передач.
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