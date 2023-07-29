Романо: Кавани подпишет контракт с «Бока Хуниорс»

Уругваец Эдинсон Кавани, принадлежащий испанской «Валенсии», согласовал контракт с аргентинским «Бока Хуниорс», сообщает инсайдет Фабрицио Романо.

По сведениям источника, контракт между сторонами будет подписан до декабря 2024 года, а самф орвард пополнит состав аргентинского клуба сразу после расторжения контракта с «Валенсией», что произойдёт в ближайшее время.

Нападающий Эдинсон Кавани начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в уругвайском клубе «Данубио». За свою карьеру он успел поиграть за итальянские «Палермо» и «Наполи», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Уругвая Эдинсон дебютировал в 2008 году и провёл 136 матчей, в которых забил 58 голов.