Романо: Кавани подпишет контракт с «Бока Хуниорс»
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Уругваец Эдинсон Кавани, принадлежащий испанской «Валенсии», согласовал контракт с аргентинским «Бока Хуниорс», сообщает инсайдет Фабрицио Романо.
По сведениям источника, контракт между сторонами будет подписан до декабря 2024 года, а самф орвард пополнит состав аргентинского клуба сразу после расторжения контракта с «Валенсией», что произойдёт в ближайшее время.
Нападающий Эдинсон Кавани начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в уругвайском клубе «Данубио». За свою карьеру он успел поиграть за итальянские «Палермо» и «Наполи», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Уругвая Эдинсон дебютировал в 2008 году и провёл 136 матчей, в которых забил 58 голов.
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